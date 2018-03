Man met mes steekt in op voetgangers in Wenen

Een man in Wenen heeft woensdagavond op voetgangers ingestoken voor een metrostation nabij het bekende Praterpark in de stad. Dat melden Oostenrijkse media. Drie slachtoffers verkeren in levensgevaar.

De aanval vond plaats rond 19.45 uur in de Praterstrasse ter hoogte van de metrostation Nestroyplatz in de wijk Leopoldstadt, even buiten het stadscentrum. Volgens de Oostenrijkse krant Kurier zouden er drie zwaargewonden zijn: één man en twee vrouwen. Volgens de website OE24 zou het gaan om een gezin: vader, moeder en een volwassen dochter.

De dader sloeg daarna op de vlucht. OE24 maakt nog melding van een vierde slachtoffer, dat ook een steekwond opliep. Het is nog niet duidelijk of die tweede steekpartij ook daadwerkelijk verband houdt met de aanval op het gezin. De politie is nog op zoek naar de dader. Zwaarbewapende agenten hebben het gebied afgezet.

Bewoners van de omgeving wordt aangeraden binnen te blijven. Er zou vooralsnog alleen een vage beschrijving van de dader zijn. Het motief voor de steekpartij is nog onduidelijk.