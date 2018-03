Maar hij bijt (nog) niet hoor

Japanse boeren die hun gewas proberen te beschermen tegen wilde zwijnen, kunnen vanaf april een robotwolf aanschaffen. De verschrikker, mét vacht en oplichtende ogen, kan niet lopen, maar wel grommen en huilen zodra de sensoren een potentiële maïsconsument waarnemen. In verschillende toonaarden, zodat er geen gewenning optreedt. Energie haalt het uit zonnepanelen. De Super Monster Wolf, zoals de merknaam luidt, belooft effectiever te zijn dan een elektrisch hek.

Fantastisch toch!? Niet als je de aflevering Metalhead van de Netflix-serie Black Mirror ziet. Daarin worden een aantal overlevers in post-apocalyptisch Schotland achternagezeten door een onvermoeibare, kunstmatig intelligente hond, die maar één doel najaagt: dood indringers! De vrouw in het gezelschap onderneemt nog verwoede pogingen de sensoren en software van de robot te neppen.

Ja, maar dat is sciencefiction. Zo’n vaart zal het niet lopen, zult u zeggen. Nou, surf dan maar eens naar de site van Boston Dynamics, waar ex-MIT-studenten hun nieuwste speeltje presenteren: een lopende BigDog. Middels sensoren bepaalt het besturingssysteem hoeveel gewrichtskracht er uitgeoefend moet worden in de poten en wat de beste positie daarvan is. Energie wordt deels gerecycled in de stapbeweging. BigDog heeft inmiddels een topsnelheid van tien km/uur en beklimt hellingen tot 35 graden. Modderige paden, sneeuw: geen probleem. Op YouTube zien we iemand een harde trap tegen BigDog geven. De robot valt niet, maar herstelt vlug zijn evenwicht.

BigDog wordt aangeprezen als een pakezel voor bagage tot 150 kilo. Handig voor als je gaat hiken. Maar de financier wekt enige argwaan: Darpa, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hoelang zal het duren voordat BigDog een scharnierend gebit aangemeten krijgt? En wat als particulieren zo’n bijtmachine aanschaffen? Een herdershond kun je soms nog op andere gedachten brengen…

Killer robots zijn als de doos van Pandora, waarschuwden 116 experts vorig jaar. Het lijkt vergezocht, voegde vredesbeweging Pax er tegenover de NOS aan toe, maar de mens kan binnen enkele jaren het laatste stukje controle over deze technologie verliezen. Of zoals Terminator ingeleid wordt: in a panic, they try to pull the plug.