Kabinet werkt aan inkomensnorm voor zorg

Het kabinet wil een einde maken aan een financiële truc waardoor zorgbestuurders meer kunnen verdienen dan wettelijk is toegestaan. Dit meldt het Financieele Dagblad woensdag, op basis van een brief die onlangs aan de Tweede Kamer is verzonden.

Eind vorig jaar meldde die krant dat zorgbestuurders vaak veel meer verdienen dan ze mogen. Sinds 2015 mogen bestuurders in de zorg niet meer verdienen dan een ministerssalaris. Dat komt dit jaar neer op 187.000 euro.

Zorgbestuurders bleken zich aan het financiële toezicht daarop te onttrekken door het oprichten van speciale bv’s, die de uitbetaling regelen in plaats van de officiële zorginstelling.

Om dit te bestrijden willen ministers Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) de Wet normering topinkomens aanpassen.

Dat plan lag er ook al onder het vorige kabinet, maar destijds werd besloten het niet door te zetten. De Raad van State had kritiek op de juridische onderbouwing van het wetsvoorstel – ook (private) bedrijven die geen zorg verleenden zouden onbedoeld getroffen kunnen worden door de inkomensnorm.

Het kabinet wil onderzoeken hoe het kan voorkomen dat de nieuwe wet de verkeerde bedrijven treft, maar vindt het zo belangrijk om te hoge inkomens in de zorg aan te pakken dat het de oude wet toch weer wil oppakken.

De ministers noemen de „lacune” in het huidige toezicht op topinkomens een „ongewenste situatie”. Het kabinet heeft ook onderzoek laten doen naar mogelijke andere manieren om het toezicht op inkomens te ontwijken, maar die heeft volgens de brief „geen nieuwe ontwijkingsconstructies aan het licht gebracht”.

Deze woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over topinkomens in de zorg. Het kabinet hoopt eind van het jaar met de wet te komen.