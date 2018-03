Juventus in kraker langs Tottenham Hotspur

Er is een einde gekomen aan het sprookje van The Spurs. De 135-jaar oude voetbalclub uit Londen met de strakke witte shirts was heel dichtbij de kwartfinale van de Champions League, maar werd uiteindelijk verslagen door de geslepen Italiaanse kampioen Juventus. Op het tijdelijke onderkomen op Wembley werd het tussen Tottenham Hotspur en Juventus: 1-2. De eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel (2-2).

The Spurs waren in de eerste helft oppermachtig, creëerden veel kansen en zagen tot hun opluchting dat de Poolse scheidsrechter niet floot voor een overtreding van oud-Ajacied Jan Vertongen. De verdediger van Tottenham vloerde in het strafschopgebied tegenstander Douglas Costa.

Twee doelpunten binnen vijf minuten tijd

Vlak voor rust kwam Tottenham met enig geluk op voorsprong. Een voorzet kwam terecht bij de Zuid-Koreaan Song Heung-Min die de bal niet goed raakte maar wel scoorde. In de tweede helft had Juventus minder dan vijf minuten nodig om het verloop van de wedstrijd geheel om te draaien. In de 64e minuut scoorde spits Gonzalo Higuaín met een fraai hooggeheven been en een paar minuten later ontsnapte aanvaller Paulo Dybala aan de buitenspelval en schoot onberispelijk de tweede treffer binnen.

Zeldzame nederlaag City

De sterrenploeg van Manchester City verzaakte om het eigen publiek te vermaken. Na de grote uitzege (0-4) liet trainer Pep Guardiola zijn belangrijkste spelers Sergio Agüero en Kevin De Bruyne op de bank. De huidig nummer één van de Premier League kwam via Gabriel Jesus nog wel op voorsprong. Al snel zorgde Mohamed Elyounoussi voor de gelijkmaker en ruim een kwartier voor tijd was Michael Lang verantwoordelijk voor de zeldzame nederlaag van City.

Op dinsdag plaatsen Real Madrid en Liverpool zich voor de kwartfinale.