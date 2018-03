Topman Kobe Steel treedt af na fraude

De topman van de Japanse staalproducent Kobe Steel treedt in april af en andere directeuren krijgen een loonsverlaging als gevolg van een grote datafraudezaak. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Vorig jaar gaf het bedrijf al toe dat het specificaties voor zijn staal in de levering aan ongeveer 500 klanten had vervalst. Na een nu gepubliceerd onderzoek bleek het om 605 klanten te gaan, de fraude zou gedurende vijf decennia hebben plaatsgevonden. (Reuters)