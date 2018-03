In plaats van over Sottsass maakt Stedelijk expo over Studio Drift

In plaats van de afgelaste tentoonstelling van de Italiaanse ontwerper Ettore Sottsass presenteert het Stedelijk Museum Amsterdam dit voorjaar de eerste museale solotentoonstelling van Studio Drift. Studio Drift is opgericht door Lonneke Gordijn (1980) en Ralph Nauta (1978), oud-studenten van de Design Academy Eindhoven. Ze zijn bekend geworden met lichtobjecten waarbij natuur en techniek letterlijk worden samengevoegd, bijvoorbeeld echte paardebloempluisjes die één voor één verlijmd worden op ledlampjes. Later zijn ze ook poëtische, locatie gebonden installaties gaan maken, bijvoorbeeld de lichtinstallatie Shylight in het Rijksmuseum Amsterdam.

In het Stedelijk zullen naast vroege ontwerpen ook nieuwe, nog nooit (in Nederland) vertoonde werken te zien zijn. Zoals Drifter, een zwevend blok beton van vier bij twee bij twee meter, dat op The Armory Show in New York in 2017 veel aandacht kreeg. In totaal omvat de tentoonstelling acht zaalvullende installaties van Studio Drift, alsmede een aantal films.