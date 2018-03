Hij staakt strijd tegen Trumps protectionisme

En weer is Trump een staflid kwijt. Dinsdag maakte het Witte Huis bekend dat economisch topadviseur Gary Cohn opstapt. Cohn, fel tegenstander van de importheffingen op staal en aluminium die Trump wil instellen, vertrekt binnen enkele weken als hoofd van de Nationale Economische Raad van het Witte Huis.

De voormalige topman van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voerde in het Witte Huis de strijd aan tegen het omstreden plan van de importheffingen. Maar Trump lijkt nog steeds van plan de heffingen, 25 procent op staal en 10 procent op aluminium, door te voeren: „We gaan tarieven op staal heffen”, herhaalde hij dinsdag op een persconferentie. En: „Handelsoorlogen zijn zo slecht nog niet”.

In een verklaring zei de 57-jarige Cohn dat het „een eer was om het land te dienen en een economisch groeibeleid door te voeren waar de Amerikaanse bevolking van profiteert.” Cohn was een belangrijke drijfveer achter de grote belastingwet die het Congres eind vorig jaar aannam, het grootste succes van de regeringTrump tot nu toe.

Trump prees Cohn, die volgens hem „het land uitstekend heeft gediend”. Hoewel hij de bankier kort na zijn verkiezing strikte voor een functie in het Witte Huis, staan de twee niet bekend als dikke vrienden. Cohn zou in augustus vorig jaar al bijna ontslag hebben genomen naar aanleiding van het dodelijke geweld bij een manifestatie van witnationalisten in Charlottesville, Virginia, dat door Trump werd toegeschreven aan demonstranten van „beide zijden”.

Ondertussen krijgt de groeiende lijst van opgestapte medewerkers van Trump het karakter van een uittocht – volgens geruchten staat ook de Nationale Veiligheidsadviseur H.R. McMaster op het punt op te stappen. Het Witte Huis maakt een instabiele indruk. Maar Trump ontkende dinsdag dat het Witte Huis in chaos verkeert. „Er is geen chaos, maar geweldige energie!”, schreef hij op Twitter.

De importheffingen op buitenlands staal en aluminium die Trump wil instellen om de binnenlandse metaalindustrie te helpen, hebben tot groot verzet geleid onder Trumps Republikeinse bondgenoten. Behalve Cohn is ook een groot aantal Republikeinen in het Congres het oneens met de protectionistische maatregel, die indruist tegen het decennia oude Amerikaanse beleid om internationale handelsliberalisering te bevorderen.

Tegenstanders waarschuwen dat de importheffingen, die bondgenoten van de VS als Canada, Mexico, Japan en de Europese Unie zullen treffen, kunnen leiden tot een handelsoorlog die uiteindelijk de Amerikanen zelf raakt.

Wie Cohn zal opvolgen is nog niet bekend. Onder de kandidaten die worden genoemd zijn Peter Navarro, handelsadviseur van Trump die de importheffingen krachtig verdedigt, en Lawrence Kudlow, economisch analist bij de zender CNBC. Kudlow is tegenstander van de importheffingen. Trump verklaarde op Twitter dat hij binnenkort een besluit zal nemen. Hij beloofde een „verstandige” keuze te zullen maken.