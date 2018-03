VS: ‘Noord-Korea achter dood halfbroer Kim’

Noord-Korea zat achter de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Maleisië in 2017 en gebruikte het zenuwgas VX om hem te doden. Dat is het oordeel van de Verenigde Staten na bestudering van de mysterieuze chemische aanval op Kim Jong-nam in februari vorig jaar.

De VS hebben nieuwe sancties afgekondigd tegen Pyongyang als vergelding voor de misdaad, liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag weten. De strafmaatregelen, met betrekking tot de verkoop van wapens en technologie, zijn vooral symbolisch, meldt persbureau Reuters, want de VS hebben geen betrekkingen met Noord-Korea.

Grap voor verborgen camera

De halfbroer van Kim Jong-un werd op 13 februari 2017 om het leven gebracht op het vliegveld van Kuala Lumpur. Hij was toen 45 jaar. Twee vrouwen, een Indonesische en een Vietnamese, worden ervan beschuldigd het zenuwgas VX in zijn gezicht te hebben gesmeerd. Ze staan terecht in Maleisië en zeggen onschuldig te zijn; ze zouden in de veronderstelling zijn geweest dat de actie deel uitmaakte van een grap voor een verborgen camera.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft minister Rex Tillerson geoordeeld dat Noord-Korea “chemische wapens heeft gebruikt, in strijd met de internationale wet, of dodelijke chemische wapens tegen zijn eigen bevolking”. Het gebruik van VX is in strijd met de zogeheten Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act uit 1991.

De bevinding komt op het moment dat toenadering mogelijk lijkt tussen de VS en Noord-Korea. Overleg op hoog niveau tussen Noord- en Zuid-Korea zou hebben geleid tot een toezegging van Kim Jong-un dat hij met de Verenigde Staten wil praten over denuclearisering. President Donald Trump heeft die vooruitgang voorzichtig verwelkomd.