PVV-lijsttrekker Hengelo trekt zich terug na reacties familie

De PVV-lijsttrekker in Hengelo, Jordi Rietman, trekt zich terug van de kandidatenlijst. Als reden noemt hij de „heftige reacties en emoties” van zijn eigen familie op het lijsttrekkerschap en een recent interview in Tubantia, meldt de PVV in een persbericht. Rietman is nog wel verkiesbaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart omdat de kieslijsten al zijn gesloten, maar gaat niet namens de PVV in de gemeenteraad zitten. In het bewuste interview met Tubantia pleitten Rietman en Jeanet Nijhof, nummer twee van de lijst, voor sluiting van een moskee en een islamitische school in Hengelo. Nijhof volgt Rietman op als lijsttrekker. Jake van Kruijsdijk, lijsttrekker van Forum 040 in Eindhoven, maakte dinsdagavond eveneens bekend zich terug te trekken na berichten over zijn veroordelingen. (NRC)