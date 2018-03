Deze vrouwen kozen voor een traditioneel mannenberoep

Ter gelegenheid van internationale vrouwendag verspreidde persbureau AFP woensdag een serie van 45 foto’s van vrouwen die een traditioneel mannenberoep uitoefenen.

Heather Marold Thomason is slager in Lansdowne, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Haar eigen bedrijf, Primal Supply Meats, is onder meer gespecialiseerd in gedroogd vlees.

Nicol Gomez (37) is gevangenbewaarder in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Ze houdt hier toezicht op een yoga-sessie van mannelijke gevangenen in de La Esperanza-gevangenis.