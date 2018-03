Kreeftensoep, landingsplaatsen: zo legt Tefaf super-vips in de watten

Bij The European Fine Art Fair in Maastricht stond de kunst van het verwennen altijd al op een uitzonderlijk hoog niveau. Maar dit jaar legt de kunst- en antiekbeurs vip-gasten nog een beetje extra in de watten.

Op de 31ste editie krijgen genodigden namelijk de ruimte. De eerste twee dagen van de beurs zijn voor het eerst exclusief voor hen toegankelijk. Door de toegang bovendien te limiteren, heeft het beursbestuur ervoor gezorgd dat de genodigden zich redelijk ongestoord over de beursvloer kunnen bewegen.

De eerste vrijdag van de beurs, Preview Day gedoopt, is toegankelijk voor maximaal 7.000 invités. En donderdag, Early Access Day, blijft de toegang zelfs beperkt tot 5.000 super-vips. Vergeleken met eerdere openingen is dat een halvering van het aantal gasten. Reguliere bezoekers – de kunstliefhebbers die meestal gewoon voor hun toegangsbewijs en hun hapjes en drankjes moeten betalen – zijn dit jaar dus pas vanaf zaterdag welkom.

Omdat de beurs bij de opening dit jaar twee uur vroeger sluit, namelijk al om zeven uur ’s avonds, zal huiscateraar Maison van den Boer op de openingsdag geen walking dinner serveren maar een cocktailparty. Van den Boer: „Bezoekers zullen op donderdagavond eerder in de stad gaan eten.”

De cateraar serveert in de met hoogpolig tapijt beklede wandelgangen dus geen hapklare brokken ossenhaas in morillesaus, maar lichtere kost: fingerfood, bites en glaasjes bisque de homard – kreeftensoep, een Tefaf-klassieker.

Proeverijen

Met de voorbereiding van Tefaf is de cateraar bijna een jaar bezig, zegt directeur Noud van den Boer. Tijdens vier proeverijen worden de circa 250 beursgerechten geselecteerd. Om de verwachte 70.000 Tefaf-bezoekers te kunnen bedienen, zet de cateraar 550 servicemedewerkers, 100 koks en ruim 40 leidinggevenden in. „Nee, niemand kan vrij nemen gedurende de beurs”, zegt Van den Boer met een lach.

In het MECC-gebouw verzorgt de cateraar vier restaurants en tien food bars (tapas, sushi, oesters), waar maximaal 1.500 gasten tegelijk kunnen aanschuiven. In restaurant La Concorde, direct naast de entree, wordt volgens Van den Boer op sterrenniveau gekookt. „Daar krijg je Noma-achtige dingen op je bord.” Wie met minder genoegen neemt, kan in Brasserie 5th Avenue een steak tartare bestellen, of in het selfservice-restaurant een broodje of een kop soep uitkiezen.

Bij de opening schenkt de cateraar champagne (Bollinger Special Cuvée) en mooie bourgognes aan de super-vips. Op de Preview Day krijgen de genodigden ‘refreshments’ aangeboden, verse sapjes en ander non-alcoholische drankjes.

De twee vipdagen zorgen ook elders voor drukte. De betere hotels in Maastricht en omgeving zijn in het openingsweekeinde al een jaar van tevoren volgeboekt. En bij het tweesterrenrestaurant Beluga zijn zelfs alle tafels gedurende de hele beurs lang geleden al gereserveerd. Een medewerker: „Meestal zeggen klanten: ‘Graag dezelfde tafel voor volgend jaar’.”

Bij Château St. Gerlach en de andere hotels van Camille Oostwegel is de drukte tijdens Tefaf alleen vergelijkbaar met die in juli, op de dagen dat André Rieu concerten geeft op het Vrijthof. Oostwegel zegt een verklaring te hebben voor het succes van Tefaf: „De menselijke maat van Maastricht. Iedereen is hier een vip.”

Omdat te veel kunstliefhebbers met hun privé-jet naar Limburg willen komen, heeft Maastricht-Aachen Airport slots moeten uitgeven. Wie zich te laat heeft aangemeld, moet uitwijken naar Luik.

Op de luchthaven is plek voor maximaal honderd vliegtuigen, zegt een woordvoerder. Dat gaat veelal om Learjets en andere zakenvliegtuigen met een capaciteit tot zes passagiers. Maar soms komt ook een sjeik met een Boeing 737 in business-uitvoering naar Maastricht.

De luchthaven huurt twee extra medewerkers in om de drukte in goede banen te leiden. Desgewenst wordt bijvoorbeeld vervoer per limousine naar de kunstbeurs geregeld. Een aantal jaren geleden wilde een Brits echtpaar per se met een racing green gekleurde Jaguar E-type naar het beursgebouw. Dit jaar zijn er nog geen vergelijkbare wensen genoteerd, aldus een woordvoerder.

Ranonkels

Ook voor Ten Kate Flowers is Tefaf een majeure operatie. De bloemist versiert het tijdelijke antiekstadje ieder jaar met een Keukenhof aan bloemen. Dit jaar is de eyecatcher bij de entree een negen meter brede wolk met 12.000 ranonkels, orchideeën en wat niet al, die in reageerbuisjes aan nylondraden zijn opgehangen.

Met bidons worden de buisjes dagelijks bijgevuld en indien nodig ververst. Directeur Tom Hutten: „Monnikenwerk, ja. Maar het ziet er prachtig uit en de reacties zijn elk jaar weer hartverwarmend.”

Noud van den Boer zal alle beursdagen in Maastricht aanwezig zijn. Het is zijn taak, zegt de directeur, om te beoordelen „of alles strak staat” wat de catering betreft. „Ik ken een groot aantal van de beursbezoekers. Aan hen vraag ik wat ze van onze service vinden. Het moet alle dagen minimaal een negen zijn.”