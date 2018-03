Noodtoestand in Sri Lanka na aanvallen op moslims

In Sri Lanka zijn dinsdagnacht moskeeën en bezittingen van moslims aangevallen, ondanks de dinsdag uitgeroepen noodtoestand. Een politiewoordvoerder zei woensdagochtend dat er „verschillende incidenten” zijn geweest in de historische stad Kandy en omgeving. Net als in Birma, waar de islamitische Rohingya worden vervolgd, wordt de moslimminderheid in Sri Lanka in toenemende mate belaagd door extremistische boeddhisten. De recente golf van geweld laaide zondag op na de dood van een boeddhistische jongen bij een schermutseling met een groep moslims. Dinsdag werd het lijk gevonden van een 24-jarige moslim. Afgelopen nacht werden vier moskeeën. 37 huizen, 46 winkels en 35 voertuigen vernield. In Sri Lanka woedde tot 2009 strijd tegen de (hindoeïstische) Tamil Tijgers in het noorden. (NRC)