Eén uur audiodescriptie kost 3.500 euro

3.500 euro per uitgezonden uur kost het de NPO om een televisieprogramma met audiodescriptie geschikt te maken voor blinden en slechtzienden. Dat staat in antwoorden die minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) dinsdag gaf op Kamervragen naar aanleiding van een item in EenVandaag. Daaruit bleek dat slechts enkele programma’s experimenteerden met de app Earcatch, waarin een stem de beelden tussen dialogen door beschrijft. In 2018 verrijkt de NPO in elk geval 27 producties.