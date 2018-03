Een droomwereld waarin alles gewichtloos is

De Amerikaanse producer-muzikant Jonathan Wilson is thuis in verschillende facetten van het popbedrijf. Hij produceerde Beck en Father John Misty, speelt gitaar in de liveband van Pink Floyds Roger Waters en komt nu met een derde soloalbum waarop hij zijn muziekliefde breed uitspreidt. Zijn fraai georkestreerde muziek is aards en psychedelisch tegelijk, in songs die ruimte krijgen om te ademen. Rare Birds voert de luisteraar mee op een trip langs mythische plaatsen in Wilsons rock-’n-rollwereld, met subtiele verwijzingen naar Pink Floyd en een ongerept Sunset Boulevard waar alles gewichtloos en tijdloos is gebleven. Wilson verbeeldt zijn droomwereld in muziek die soms neigt naar de hypnotiserende exploratie van een herhaald akkoordenschema van The War On Drugs, maar die ook zomaar los kan barsten in een frivool countrynummer. Rare Birds is een caleidoscopisch album, dat telkens weer anders klinkt als je er een nieuwe draai aan geeft.

Pop Jonathan Wilson Rare Birds ●●●●●