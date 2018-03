Gaten in Brouwersdam voor betere kwaliteit water Grevelingenmeer

In de Brouwersdam - die Zuid-Holland en Zeeland met elkaar verbindt - worden gaten gemaakt om de kwaliteit van het Grevelingenmeer te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt 75 miljoen euro uit voor zogeheten doorlaten, waardoor vers zout water uit de Noordzee het Grevelingenmeer kan instromen. Het ministerie hoopt dat de natuur zich op die manier herstelt. De Grevelingen is sinds de jaren zeventig volledig afgesloten van de Noordzee waardoor het ecosysteem is aangetast. Het water bevat te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven, aldus het ministerie. De doorlaten zullen in principe altijd openstaan, tenzij er een gevaarlijke situatie ontstaat door bijvoorbeeld hoogwater. Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa, de Brouwersdam, onderdeel van de Deltawerken, is 6,5 kilometer lang. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden beginnen. (NRC)