Duitse rechter: radicaal-rechtse aanslagplegers vormden een terreurgroep

Leden van een radicaal-rechtse groep in de Duitse deelstaat Saksen zijn woensdag veroordeeld tot celstraffen van vier tot tien jaar. Niet alleen zijn ze schuldig bevonden aan het plaatsen van explosieven bij asielzoekerscentra en politieke tegenstanders - en daarmee poging tot moord. De rechter veroordeelde ze ook voor de vorming van een terroristische organisatie.

Het gaat om zeven mannen en één vrouw, tussen de 20 en 40 jaar. Ze leerden elkaar in 2015 kennen bij protestdemonstraties tegen de opvang van vluchtelingen in hun stad, Freital, in het oosten van Duitsland. Ze radicaliseerden snel en in verschillende samenstelling pleegden ze de vijf aanslagen in Freital en Dresden waarvoor ze nu veroordeeld zijn. Ook overvielen ze een alternatief woonproject, waar vluchtelingenhelpers woonden. Er zijn bij de aanslagen twee mensen gewond geraakt.

Behalve de azc’s belaagden ze ook een kantoor van Die Linke en bliezen ze de auto op van een lokale politicus van die linkse partij. De zwaarste straffen, 10 en 9,5 jaar, zijn voor de twee aanvoerders van wat de ‘Gruppe Freital’ is gaan heten. De openbare aanklager had straffen geëist van vijf tot elf jaar.

‘Kwajongsstreken’

Aanvankelijk legden de autoriteiten in Saksen geen verband tussen de verschillende acties, die ze ook niet erg serieus namen. De burgemeester van Freital sprak van „kwajongensstreken” en justitie in Saksen wilde de verdachten alleen aanvankelijk aanklagen voor de materiële schade die ze hadden aangericht.

Het landelijke openbaar ministerie nam de zaak daarop over, in de overtuiging dat er sprake was van welbewuste intimidatie en geweld met een extreem-rechtse achtergrond gedreven door vreemdelingenhaat, waarbij heel goed doden hadden kunnen vallen. De groep zou erop uit geweest zijn „een klimaat van angst’’ te scheppen en de vluchtelingen uit Freital te verdrijven.

Het linkse gemeenteraadslid wiens auto is opgeblazen getuigde in het proces, waarbij hij zijn tranen niet kon bedwingen. Omdat hij in de stad weinig steun had ondervonden, en zelfs zijn buurman destijds zei dat hij het er zelf naar had gemaakt, is hij naar Beieren verhuisd.

Verboden muziek

Bij de acht is neonazistisch materiaal aangetroffen (aanvankelijk door de politie over het hoofd gezien), waaronder muziek van in Duitsland verboden extreem-rechtse bands. Op sociale media spraken ze over hun aanvallen en over buitenlanders die „aan een lantaarnpaal opgehangen’’ moesten worden. Alle acht zitten al sinds eind 2015, begin 2016 in de cel. Het proces heeft precies een jaar geduurd. Ze maakten de explosieven zelf uit in Duitsland verboden vuurwerk, dat ze uit Tsjechië betrokken.

De verdediging bestreed de verantwoordelijkheid voor de aanslagen niet, maar wel dat sprake was van een terroristische organisatie.