Deze superserie kan je nu heel even gratis zien

Tamelijk geruisloos is er onlangs een einde gekomen aan KPN Presenteert, het exclusieve podium van series en programma’s voor interactieve kabelabonnees van KPN. Dat wil zeggen: er worden voorlopig geen nieuwe programma’s (content heet dat in het jargon) meer geproduceerd. Het bestaande aanbod is nog wel toegankelijk voor abonnees, maar die moeten er goed naar zoeken, want het staat verstopt op de servicepagina’s onder het kopje ‘Beleef KPN’.

Het is begrijpelijk, deze terugtrekkende beweging. Veel partijen beconcurreren elkaar op de markt van de series, met een grotendeels exclusief streamingaanbod: Netflix, Videoland/RTL, Amazon Prime, HBO/Ziggo, om van de NPO nog maar te zwijgen. Elk van deze aanbieders zou willen dat wij als consumenten voor gemiddeld een tientje per maand abonnee worden, omdat nu net die ene unieke serie nergens anders te vinden valt. Dat betekent enorme investeringen voor de productie van zich onderscheidende originals, ergernis bij consumenten en in de verste verte geen perspectief van zelfs maar break even voor de aanbieder. Hoog tijd dat partijen gaan samenwerken of elkaar opeten.

In die ruim twee jaar (KPN Presenteert begon de eigen streamingdienst in november 2015) is er wel wat neergezet. Naast een flink aantal eigen muziek- en sportprogramma’s vertoonde KPN exclusief minimaal vijf Nederlandse series: de comedy B.A.B.S. met Diederik Ebbinge (meester Anton uit De Luizenmoeder) als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, de ook op buitenlandse festivals aansprekende jonge meta-mediacomedy Toon, een tegenvallende verfilming van Heleen van Royens De mannentester en twee samen met Belgisch tax shelter money ontwikkelde grote dramaseries van internationale allure: Brussel, ontwikkeld en geschreven door Leon de Winter en geregisseerd door Arno Dierickx, en Fenix, met Shariff Korver als creative producer en regisseur.

De trailer van B.A.B.S.



De Venezolaans-Nederlandse Shariff Korver (Caracas, 1982) is een naam om in de gaten te houden. Hij regisseerde een speelfilm (Infiltrant met Nasrdin Dchar, 2014), de tweede helft van het vierde (en beste) seizoen van Penoza en verschillende afleveringen van Klem en Zwarte Tulp. Ook Fenix is een misdaadserie, gesitueerd in Noord-Brabant en Antwerpen, met stevige artistieke ambities, zoals ook blijkt uit de selectie van alle acht afleveringen voor de laatste editie van het International Film Festival Rotterdam. Het sublieme, vaak duistere camerawerk van Melle van Essen is zich daar soms iets te zeer van bewust, net als de instructie aan veel acteurs om vooral lang en betekenisvol te zwijgen. Maar dat zijn de enige kritische kanttekeningen die ik kan bedenken bij een overigens overrompelend goed geschreven, gedraaide, geregisseerde en gespeelde serie.

De trailer van Fenix.



De titel is een klein raadsel op zich, al zou je kunnen zeggen dat de ware hoofdpersonen pas in aflevering twee oprijzen uit de as die het Armageddon van aflevering één achterlaat. Maak kennis met de weer eens fenomenaal spelende Rifka Lodeizen als een neurotisch nagelbijtende Amsterdamse rechercheur. In het Brabantse land, waar haar vader officier van justitie was, krijgt ze onder meer te maken met een agressieve kampersfamilie, die verloren zoon Teun Luijkx terughaalt uit de grote stad om een drugslijn te runnen.

Dan is er de bovenwereld, aangevoerd door Jack Wouterse als aannemer en koning van een bende, waarin de lengte van de baard de plaats in de hiërarchie bepaalt. Veel te weinig in film en series actieve grote theateracteurs als Abke Haring en Chris Nietvelt duiken hier wel op. Er is verder de Israëlische maffia aan de Schelde, een bureaucratische politiecommissaris (Rutger de Bekker, net als Ebbinge voorheen van De Vliegende Panters), en een rijk scala aan Vlaams-Nederlandse culturele diversiteit. De eindtitels vermelden taalcoaches Hebreeuws, Jiddisch, Pools, Spaans, Brabants en Antwerps.

Al dit prachtigs is slechts twee weken voor iedereen te zien, op een tijdelijke publieke site. Dan gaat het achter slot en grendel, met een billboard ‘Voor alle klanten van KPN’. Wie bevrijdt de door de onderlinge concurrentieslag gegijzelde superseries van hun droeve lot?