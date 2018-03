CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s gestegen

De CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s in Europa is voor het eerst in tien jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van JATO Dynamics, dat data verzamelt en analyseert voor de auto-industrie.

Tussen 2007 en 2016 daalden de CO2-emmisies van nieuwe auto’s in Europa met een kwart. Die trend is afgelopen jaar doorbroken, doordat de CO2-uitstoot met een kwart procent steeg. Vanaf 2021 moet de gemiddelde uitstoot per voertuig drastisch lager zijn, want dan gelden nieuwe Europese normen. Ook in Nederland is de CO2-uitstoot gestegen. Nieuwe auto’s stootten in 2017 3,4 procent meer uit dan in 2016.

De toename verklaart het onderzoeksbureau door een groeiend aantal verkochte zware auto’s, zoals SUV’s. Ook zijn meer mensen een benzineauto gaan rijden door strengere milieu-eisen van (lokale) overheden en door het sjoemelschandaal met dieselmotoren. Volgens de onderzoekers stoten benzineauto’s minder vervuilende stoffen uit dan dieselauto’s, maar meer CO2.

Autofabrikanten zijn verdeeld over de toekomst. Toyota stopt dit jaar met de verkoop van personenauto’s met een dieselmotor in Europa. Daarentegen voorspelt Volkswagen-topman Matthias Müller een ‘renaissance van de diesel’. „We hebben dieselauto’s nodig om de Europese CO2-doelen te halen”, zei hij dinsdag tegen persbureau Bloomberg bij de opening van de Autosalon in Genève.

De Europese Unie schrijft vanaf 2021 voor dat nieuwe auto’s gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Lukt dat niet, dan dreigen boetes voor autofabrikanten. De gemiddelde Nederlandse uitstoot ligt in 2017 op 109 gram CO2 per kilometer. Nieuwe auto’s in Nederland moeten de komende drie jaar ruim 12 procent CO2 reduceren om de Europese normen te halen.

Wat zijn de alternatieven voor Nederland om in drie jaar de Europese normen te halen?

1. Overstappen op kleinere auto’s

Nederlanders rijden steeds grotere auto’s. In 1975 woog de gemiddelde auto nog 1.000 kilo, in 2015 was dat gestegen tot 1.400 kilo, blijkt uit cijfers van het International Transport Forum (ITF), een onderzoeksbureau van de OESO. Volgens het ITF kan 40 procent CO2. bespaard worden als er weer in voertuigen van gemiddeld 1.000 kilo gereden gaat worden. Dat wordt dus geen Citroën Picasso (1.355 kilo) meer, maar een Nissan Micra (1.021 kilo).

2. Het aandeel biobrandstof verhogen

Het duurzame alternatief voor diesel is er al: biobrandstof gemaakt van afval uit de levensmiddelenindustrie, zoals frituurvet. Deze Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) stoot ten opzichte van reguliere diesel 75,4 procent minder CO2 uit, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissie-autoriteit (NEa) over 2016. HVO is beschikbaar in Nederland, alleen zijn nog niet alle automotoren er geschikt voor. Op dit moment wordt het alleen bijgemengd met diesel.

3. Nog meer elektrisch rijden

Dat de Europese norm haalbaar is, bewijst Noorwegen. Het Scandinavische land zit sinds 2017 al 12 procent onder de Europese norm die in 2021 ingaat, blijkt uit het onderzoek van JATO Dynamics. Daarmee is Noorwegen het enige land dat op dit moment de Europese norm haalt. Noorwegen stimuleert de verkoop van elektrische voertuigen met subsidies.