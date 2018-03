„Schrijven is leven, als ik daarmee ophoud, ben ik er niet meer.” Deze woorden sprak Remco Campert in de documentaire over hem, De tijd duurt één mens lang (2016). Dinsdag maakte zijn familie bekend dat de 88-jarige dichter stopt met schrijven. Campert is moe en uitgeschreven.

Hij begon als luchtigste dichter van de Vijftigersgroep, brak door met zijn proza waar ruimte was voor lichtheid. In zijn latere werk wekt Campert steeds meer de indruk van iemand die dwaalt door het leven, steeds manhaftiger op zoek naar houvast. Die vond hij in elk geval steeds in de poëzie. In Nieuwe herinneringen (2007) staat: „alleen poëzie is houdbaar/ je gedicht ruikt nog vers/ de wereld gaat open/ vlak om de hoek”. Het gedicht is voor Campert altijd een manier om die muffe, soms doodse en altijd vergankelijke werkelijkheid te lijf te kunnen gaan.