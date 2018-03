Toen Duitsland verleden jaar een nieuwe president moest kiezen, verraste bondskanselier Angela Merkel vriend en vijand door ruimhartig de SPD’er Frank-Walter Steinmeier voor te dragen. Dat kwam haar op felle kritiek te staan uit de conservatieve vleugel van haar eigen CDU. In het kiescollege had de CDU namelijk een meerderheid voor een eigen kandidaat. Maar Merkel vond dat de sociaal-democraten beloond moesten worden voor hun loyaliteit aan haar regering en ze vond Steinmeier, die ze jarenlang had meegemaakt als minister van Buitenlandse Zaken, een zeer geschikte kandidaat.

De ruimhartigheid die zij ten opzichte van Steinmeier toonde, heeft zich nu aan haar uitbetaald. Toen haar poging om met de Groenen en de liberalen van de FDP een regering te vormen op de klippen liep, riep bondspresident Steinmeier zijn sociaal-democratische partijgenoten op om niet in de oppositie te gaan, maar nog een keer een coalitie met Merkel te smeden. Hetgeen nu dus gelukt is en in Duitsland chaotische toestanden heeft voorkomen.

Merkel zal er beslist geen spijt van hebben dat ze Steinmeier vorig jaar in het presidentiële slot Bellevue in Berlijn geholpen heeft.