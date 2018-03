Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) maakt in de bonusregeling voor de financiële sector nog geen uitzondering voor flitshandelaren. De minister buigt daarmee voor druk uit de Tweede Kamer. Hoekstra wilde vastleggen dat deze beurshandelaren, die handelen voor eigen rekening en risico, uitgezonderd blijven van de regel dat een bonus hooguit 20 procent van het salaris mag bedragen. Hoekstra is bang dat handelshuizen als Flow Traders, IMC en Optiver anders verhuizen naar het buitenland. Een meerderheid van de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen wil dat Hoekstra wacht op nieuwe Europese regels. Hoekstra zegt nu dat hij bereid is geen onomkeerbare stappen te zetten in afwachting van verder overleg en de Europese besluitvorming. (ANP)