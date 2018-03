Acteur Ben Hulsman (86) overleden

Acteur Ben Hulsman is woensdag op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat maakte zijn familie bekend, meldt persbureau ANP.

Hulsman was meer dan driehonderd keer te zien in zijn rol als opa Willem Bol in de succesvolle televisieserie Oppassen! Met 321 afleveringen is deze serie van de VARA, die tussen 1990 en 2003 werd uitgezonden, de langstlopende komedieserie van de Nederlandse televisie. Andere bekende acteurs uit deze serie waren Coen Flink en Annette Barlo.

Veelzijdig acteur

Hulsman, geboren op 25 maart 1931 in Amsterdam, was afkomstig uit een artiestenfamilie. Vanaf eind jaren vijftig was hij aangesloten bij meerdere theatergezelschappen en speelde in stukken van beroemde toneelschrijvers als Shakespeare, Brecht, Sartre en Pinter.

In 1964 was hij te zien in de bekende tv-serie Swiebertje en hij had ook rollen in series als ’t Schaep met de 5 pooten, Hollands Glorie, Zeg ‘ns Aaa en Baantjer. In de jaren tachtig speelde Hulsman het louche figuur Huib in de tv-serie De Brekers.

Acteur Thijs Römer herinnert Hulsman vooral vanwege deze rol: