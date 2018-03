Achttien doden na nieuwe aardbeving Papoea Nieuw Guinea

In Papoea Nieuw Guinea zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeker achttien mensen omgekomen nadat een aardbeving voor de tweede keer in korte tijd het land trof. De beving had een kracht van 6.7 op de schaal van Richter, meldt persbureau Reuters.

Het epicentrum lag op zo’n dertig kilometer afstand van de plek waar de vorige aardbeving was. Die beving kostte zeker 55 mensen het leven, al vrezen de autoriteiten dat het dodental nog verder kan oplopen omdat de getroffen gebieden moeilijk bereikbaar zijn.

Udaya Regmi, de directeur van het Rode Kruis in Papoea Nieuw Guinea, zei na de beving van vorige week dat zeker 17.000 mensen hun huis waren ontvlucht en 500 mensen gewond waren geraakt. Hij waarschuwde dat de situatie kan verslechteren als zware regenval het land treft.

“Een grote stortbui kan aardverschuivingen veroorzaken op plekken die al ontwricht zijn door de aardbeving, waardoor er overstromingen kunnen plaatsvinden en water verontreinigd kan raken.”

Afgelegen gebeid

Het bergachtige gebied waar de bevingen hebben plaatsgevonden, ligt afgelegen. De gouverneur uit het hooglandengebied vroeg de regering eerder al om hulp. “Het is een gigantische taak. De meeste wegen zijn weggespoeld of onbegaanbaar omdat ze bedolven zijn onder de aarde.”

Op Papoea Nieuw Guinea wonen zo’n 7 miljoen mensen. Op het eiland in de Stille Oceaan vinden vaker aardbevingen plaats omdat het zich in de ‘ring van vuur’ bevindt, een gebied van aardbevingen en vulkanische zones.