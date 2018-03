Je mobieltje in de auto vasthouden mag niet, aanraken wel

Wie een auto bestuurt, mag het scherm van zijn mobiele telefoon aanraken als deze in een houder zit. Het gerechtshof in Leeuwarden kwam woensdag in hoger beroep tot die conclusie.

De kwestie draait om een man die in december 2016 achter het stuur de touchscreen van zijn smartphone aanraakte. Hij werd gesnapt en kreeg een boete van 230 euro. De man vocht dit aan bij een kantonrechter, maar verloor. Vraag is of het aantikken van je telefoon hetzelfde is als het toestel vasthouden. Dat laatste is bij wet verboden.

Nadat de kantonrechter in eerste instantie zei dat de bestuurder zijn boete van 230 moest betalen, ging zowel de man als de officier van justitie in beroep. Het gerechtshof concludeert nu. “In deze zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon is vastgehouden tijdens het besturen.”

Wat is strafbaar?

Het OM wilde duidelijker krijgen wat strafbaar is bij het gebruik van mobieltjes achter het stuur. Het hof in Leeuwarden oordeelde dat deze wens van het OM “geen belang vormt voor de behandeling van het hoger beroep”, en verklaarde het hoger beroep daarom niet-ontvankelijk. Mocht het OM vinden dat de bestaande wetgeving moet worden uitgebreid, dan moet het zich richten tot de wetgever, zei de rechter.