75 miljoen euro voor verbeteren waterkwaliteit Grevelingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt 75 miljoen euro uit om een zogeheten doorlaat te maken in de Brouwersdam in Zeeland. Hierdoor zal er vers water uit de Noordzee het Grevelingenmeer instromen. Het ministerie hoopt dat de natuur zich zo herstelt.

De Brouwersdam is onderdeel van de Deltawerken en scheidt de Noordzee van het Grevelingenmeer. De Grevelingen is sinds de jaren zeventig volledig afgesloten van de Noordzee waardoor het ecosysteem is aangetast. Het water bevat te weinig te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven, aldus het ministerie.

Er worden verschillende openingen gemaakt onder de Brouwersdam om ervoor te zorgen dat de hele Grevelingen vers water krijgt. De doorlaten staan in principe altijd open, tenzij er een gevaarlijke situatie ontstaat door bijvoorbeeld hoogwater. Op deze momenten moeten de doorlaten gesloten kunnen worden, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

In de verklaring schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD):

“We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden beginnen. Eerst moet een aanbesteding worden uitgeschreven. Het verkeer zal waarschijnlijk geen hinder van de werkzaamheden ondervinden. Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa met een grootte van 11.000 hectare. De Brouwersdam is 6,5 kilometer lang.

Verbeteren waterkwaliteit

Het plan om een doorlaat te maken in de Brouwersdam is onderdeel van de 275 miljoen euro die het kabinet uittrekt om de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur te verbeteren. Volgens het ministerie kampen meerdere grote wateren met zuurstofgebrek of een overdaad aan slib. Ook de waterkwaliteit en natuur in Eems-Dollard, ten noordoosten van Groningen, moet worden verbeterd. Met het geld wil het kabinet ook rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren.