Russisch militair transportvliegtuig verongelukt in Syrië

Een Russisch transportvliegtuig is dinsdag verongelukt bij de landing op de luchtmachtbasis Hmeimim in de Syrische provincie Latakia. Alle inzittenden, 33 militairen en burgers alsmede de zes bemanningsleden, zijn volgens het Russische ministerie van Defensie omgekomen. Het vliegtuig kwam op 500 meter van de landingsbaan neer. De oorzaak lijkt een technisch mankement of een menselijke fout. De weersomstandigheden waren goed en volgens ooggetuigen is er niet op het vliegtuig geschoten, meldt het Russische persbureau Tass. Hmeimim is een permanente Russische basis in Syrië. Bij een bezoek in december 2017 kondigde de Russische president Poetin aan alle troepen terug te zullen trekken uit Syrië na de overwinning op IS, maar deze basis en de marinebasis in de stad Tartous blijven open. (NRC)