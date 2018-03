Zo lang doe je erover om tot een miljoen te tellen

Sommige kinderen tellen tot honderd of duizend. Maar de zoon van de eigenaar van de website Engaging Data is gefascineerd door getallen als een quadriljoen en googol. Volgens de Amerikaanse maatstaven zijn dat getallen met respectievelijk 24 en 100 nullen. Toen vader aan zijn zoon vertelde dat tot zo’n getal tellen toch wel erg lang duurt, wilde die weten hoe lang het duurt om tot een miljoen te tellen.

Als je uitgaat van een seconde per getal, duurt het zo’n elf tot twaalf dagen om een miljoen te halen. Die conclusie had de schrijver van het artikel snel getrokken. Maar getallen kosten veel tijd om uit te spreken naar mate ze langer worden. Probeer zevenhonderdnegenenzeventigduizendachthonderddrieënnegentig maar eens binnen één seconde uit te spreken.

Tooltje

Om te voorkomen dat zijn zoon weken aan het tellen zou zijn, bedacht de vader een tooltje waarmee je uit kan rekenen hoe lang het écht duurt om tot een miljoen te tellen. En het invullen van dat tooltje duurt maar zo’n twintig seconden.

Eerst meet je hoe lang het duurt om tot twintig te tellen, dan vul je in tot welk getal je zou willen tellen en hoeveel uur per dag je hieraan wil besteden. Op basis van deze gegevens wordt berekend hoeveel maanden of jaren het duurt om tot het gewenste getal te komen.

Bereken hier zelf hoe lang je erover zou doen om tot een miljoen of meer te tellen

Ben je na maanden tellen klaar en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Probeer dan eens handmatig tot de laatste rij van Excel te komen. Spoiler: dat duurt wat minder lang.