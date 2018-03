Vergeten impressionist en vrouw

Documentaire Morisot Moed, storm en liefde Regie: Klaas Bense. In: 9 bioscopen ●●●●●

Berthe Morisot was ‘de enige vrouw onder de impressionisten’. Maar in die mannenwereld kon ze aanvankelijk wel op grote waardering rekenen. Kunsthistoricus Gustave Geffroy schreef al in 1881 dat niemand het impressionisme met meer talent en autoriteit vertegenwoordigde dan zij. Toch zijn het de namen van Monet en Manet die we ons herinneren. De essayistische, eclectische en soms een beetje al te veel van de hak op de tak springende documentaire Morisot. Moed, storm en liefde is een poging om die seksistische omissie in de kunstgeschiedenis te herstellen. Klaas Bense – een documentairemaker voor wie de zoektocht altijd het uitgangspunt van zijn films is – kocht op een veiling een portret van haar. Maar het is veelzeggend dat zelfs biograaf Dominique Bona niet met zekerheid kan zeggen of het een zelfportret is of niet. Zoveel zijn we de afgelopen honderd jaar over haar vergeten.

Bense neemt het portret als uitgangspunt om behalve met Bona ook over Morisot te praten met rappers, skaters, taxichauffeurs. Zo ontstaat een beeld dat behalve historisch ook actueel is. Morisot beklaagde zich in haar dagboeken in een tijd te leven waarin het voor een vrouw al ongepast was om zonder chaperonne de deur uit te gaan. Maar zij hunkerde naar vrijheid. Dat verlangen inspireert iedereen die aan het woord komt.