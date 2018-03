De termijn die president Trump op 5 september aan het Congres stelde om met wetgeving te komen voor de dreamers, 690.000 als kind in de VS gearriveerde migranten met een gedoogstatus, verliep maandag. Democraten en Republikeinen zijn niet tot wetgeving gekomen. Door tussenkomst van de rechter kunnen bestaande dreamers hun status wel verlengen. Nieuwe migranten komen niet meer in aanmerking. (NRC)