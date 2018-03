Volgens VN is etnische zuivering van Rohingya nog steeds gaande

De etnische zuivering van de Rohingya in Birma is nog steeds gaande. Dit heeft de hoge VN-functionaris Andrew Gilmour dinsdag gezegd na een vierdaags bezoek aan de vluchtelingenkampen Cox’s Bazar in het grensgebied met buurland Bangladesh. „Het bloedvergieten en de massale verkrachtingen zijn omgezet in uithongering en angstzaaien, zodat de Rohingya die nog in Birma zijn, zich gedwongen voelen alsnog naar Bangladesh te vluchten”, zei Gilmour, plaatsvervangend hoofd van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. VN-kinderorganisatie Unicef bracht dinsdag naar buiten dat met de komst van het regenseizoen gevreesd moet worden voor de levens van Rohingya-kinderen in de overvolle vluchtelingenkampen bij Cox’s Bazar. (NRC)