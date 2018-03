Russische ex-spion gewond ‘na blootstelling aan onbekende stof’

Een voormalige Russische spion is zondag in het Britse Salisbury ernstig gewond geraakt nadat hij werd blootgesteld aan een „onbekende stof”. Dat meldde de BBC maandag. Het zou gaan om de 66-jarige Sergej Skripal die voor de Britse geheime dienst zou hebben gespioneerd. Hij woonde sinds 2010 in Engeland. Volgens de BBC werd Skripal samen met een vrouw bewusteloos gevonden op een bankje. De politie sprak zondag van een „groot incident”. De twee hadden geen zichtbare verwondingen en waren waarschijnlijk blootgesteld aan een nog onbekende stof, aldus de politie. Skripal werd in 2006 in Rusland veroordeeld tot dertien jaar cel voor spionage. De oud-kolonel kreeg in 2010 gratie als onderdeel van een ruil tussen spionnen met de Verenigde Staten. Sindsdien woonde hij in Engeland. (NRC)