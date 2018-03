Vanaf 2019 geen oude dieselauto’s meer in centrum Arnhem

De gemeenteraad van Arnhem heeft maandagavond ingestemd met de invoering van een milieuzone. Door de aangenomen motie van GroenLinks, met 27 stemmen voor en tien tegen, mogen dieselauto’s van voor 2004 volgend jaar niet meer in het centrum van de Gelderse hoofdstad rijden.

Dieselauto’s van voor 2006 mogen het centrum alleen in als ze aan bepaalde Europese normen (Euro IV of hoger) voldoen, die de emissie van de hoeveelheid schadelijke stoffen bepaalt die een auto mag uitstoten. Volgens een schatting van de gemeente rijden er dagelijks ongeveer achthonderd oude diesels door de stad. Daarvan zullen er ongeveer vierhonderd door de milieuzone rijden.

Arnhem is na Amsterdam, Utrecht en Rotterdam de vierde stad met een milieuzone voor personenauto’s, zo bericht ANP. Vorig najaar wilde het college van B en W al strengere regels invoeren, maar toen wilde de raad de luchtkwaliteit in Arnhem eerst verder uitzoeken. Uit dat onderzoek bleek vorige week dat de lucht in Arnhem ongezond is en dat het invoeren van een milieuzone een goede manier is om daar iets aan te doen. De maatregel zou zorgen voor een verlaging van 17,5 procent van de uitstoot van roetdeeltjes en 10 procent van de uitstoot van fijnstof.

Stad wil nog verder werken aan schone lucht

Verantwoordelijk wethouder Geert Ritsema noemt de invoering van de milieuzone “een overwinning van het gezonde verstand”. Hij zei dat het college later in het jaar met nog meer maatregelen komt die moeten leiden tot schonere lucht in Arnhem. Het college denkt daarbij aan emissievrije stadsdistributie, elektrisch openbaar vervoer en transferia aan de randen van de stad.

De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) laat weten niet blij te zijn met de milieuzones, omdat elke stad zijn eigen regels bepaalt. “We zijn tegen, maar als het dan toch moet laat er dan één landelijk systeem komen”, vindt de KNAC.