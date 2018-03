Microsoft-oprichter helpt vliegdekschip VS vinden

Een expeditie onder leiding van Microsoft-oprichter Paul Allen heeft zondag voor de oostkust van Australië het wrak van het Amerikaanse vliegdekschip USS Lexington gevonden, meldt Allen op zijn website. De Lexington zonk op 8 mei 1942 tijdens de Slag in de Koraalzee, tussen de Amerikaanse en de Japanse marine. Het was de eerste zeeslag waarin vliegdekschepen tegen elkaar streden. De Amerikanen wisten daar de Japanse opmars voor het eerst te stoppen. Het waren niet de Japanners die de Lexington tot zinken brachten, de Amerikanen zelf. Het schip raakte zwaar beschadigd, 216 bemanningsleden kwamen om. De US Navy gaf een torpedobootjager vervolgens opdracht de Lexington op te blazen. Zo zou het vaartuig niet in handen van de vijand vallen. Ruim 2.700 opvarenden werden eerst van boord gehaald, onder wie de kapitein en zijn hond. Allens expeditie trof de Lexington zo’n 800 kilometer van de Australische oostkust aan, op een diepte van drie kilometer. (NRC)