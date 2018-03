‘Eén van de acht’ van Mies Bouwman keert terug op de Britse televisie

De BBC zendt dit voorjaar twee nieuwe afleveringen uit van The Generation Game, de Engelse versie van de populaire spelshow Eén van de acht (1969-1973), die werd bedacht en gepresenteerd door Mies Bouwman, die op 26 februari overleed.

De twee uitzendingen gelden als proef; bij gebleken succes komt er wellicht een nieuwe serie. De show wordt gepresenteerd door het comedy-duo Sue Perkins en Mel Giedroyc, die eerder The Great British Bake-off presenteerden, de oerversie van Heel Holland bakt.

De BBC noemt de spelshow „een iconisch programma”. Als aan kijkers wordt gevraagd welke show men het liefst nog eens op de televisie zou terugzien, scoort The Generation Game doorgaans het hoogst. De show begon in 1971 en liep, na een onderbreking van enkele jaren, door tot in 2002. De beroemdste presentator was de komiek Bruce Forsyth.

Ook groot in Duitsland

De BBC betaalde bij elke uitzending royalty’s aan Mies Bouwman, die de rechten had omdat het programma grotendeels op haar ideeën was gebaseerd, inclusief de lopende band vol prijzen waarvan de winnaar er zo veel mogelijk moest zien te onthouden om ze in de wacht te slepen. Ze verkocht het programma ook aan de Duitse, Italiaanse en Spaanse tv. Rudi Carrell presenteerde het in Duitsland als Am laufenden Band (1974–1979). Bouman verkocht de rechten in de jaren tachtig door aan producent Joop van den Ende.

Een herhaling op de Nederlandse televisie van Eén van de acht, naar aanleiding van het overlijden van Mies Bouwman, trok ruim 1,1 miljoen kijkers. De presentatrice heeft kort voor haar dood nog te horen gekregen dat de BBC haar show wilde terugbrengen. De bevriende tv-regisseur Bob Rooyens schrijft op zijn site dat zij het hem in een recent telefoongesprek heeft verteld. „Volgens mij is de tijd er ook wel weer rijp voor”, luidde haar commentaar.

Correctie (6 maart 2018): In een eerdere versie van dit stuk werd de achternaam van de Britse komiek Bruce Forsyth geschreven als Forsythe. Dat is hierboven aangepast.