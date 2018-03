Toyota stopt met verkoop dieselauto’s in Europa

Toyota gaat dit jaar op de Europese markt stoppen met de verkoop van personenauto’s met een dieselmotor. Het Japanse merkt gaat zich volledig richten op hybride aandrijvingen, zei Europees directeur Johan van Zyl dinsdag tijdens een presentatie op de Autosalon van Genève.

De voornaamste reden voor het besluit is de dalende verkoop. In 2012 had 30 procent van de in Europa verkochte Toyota’s een dieselmotor, nu is dat nog maar 10 procent. Vier op de tien verkochte Toyota’s was vorig jaar een hybride.

Door dieselauto’s uit de handel te nemen, gaat Toyota verder op de weg die het in 2016 insloeg met de C-HR. Die terreinwagen is de eerste Toyota die niet met dieselmotor verkrijgbaar is. Dinsdag presenteerde Van Zyl een nieuwe versie van de Auris, en ook die wordt niet meer geleverd met dieselkrachtbron. “De vraag naar onze benzineauto’s laat duidelijk zien dat zij een goed alternatief zijn”, aldus de directeur.

Alleen voor personenauto’s

Het besluit van Toyota geldt vooralsnog alleen voor personenauto’s. Bij grotere modellen die vaak voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, zoals de Hilux, de Land Cruiser en de Proace, blijft de komende tijd nog een dieselkrachtbron onder de motorkap liggen.

Dieselmotoren kwamen in een slecht daglicht te staan door het sjoemelsoftwareschandaal van de afgelopen jaren. Wagens van Volkswagen, Renault, Hyundai en tal van andere merken bleken uitgerust met software die de werking van de motor veranderde als de auto op een testbank stond. Zo voldeden de voertuigen op papier aan de uitstootnorm, terwijl ze in praktijk vaak zeer vervuilend bleken.

Toyota is niet het eerste merk dat aankondigt te stoppen met dieselmotoren, of daar ten minste over nadenkt. Vorig jaar liet Volvo weten dat het geen nieuwe dieselmotoren meer gaat ontwikkelen. Renault zei eerder al te betwijfelen of het nog wel doorgaat met zijn diesellijn. Beide fabrikanten merken dat het door strengere milieu-eisen duurder wordt om dieselmotoren te ontwikkelen.