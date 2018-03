‘Tientallen reclameborden met homo-erotische posters beschadigd’

Enkele tientallen reclameborden met homo-erotische posters van pakkenverkoper Suitsupply zijn de afgelopen week in Nederland ingegooid of op een andere manier beschadigd. Dat bevestigt topman Fokke de Jong dinsdag tegenover NRC.

Suitsupply lanceerde vorige maand een wereldwijde reclamecampagne die de liefde tussen mannen belicht. Verspreid door Nederland werden zo’n 4.400 posters opgehangen. Vooral een foto van twee zoenende mannen lijkt het doelwit te zijn van het vandalisme. Op Twitter-beelden zijn ingegooide bushokjes te zien of posters die zijn overgeverfd of overgetaped. Op een andere poster was met graffiti een hakenkruis gespoten.

Kort na het lanceren van de campagne verloor Suitsupply internationaal al meer dan tienduizend volgers op Instagram. Vaak werd er ronduit homofoob op gereageerd. “In Nederland had ik deze reactie niet meer zo verwacht”, concludeert De Jong. De topman wil benadrukken dat naast de negatieve reacties, ook veel mensen juist positief waren. Inmiddels heeft Suitsupply ook weer tienduizenden volgers erbij gekregen op Instagram.

Het bedrijf dat de reclameborden exploiteert, JCDecaux, zegt geen uitspraken te doen over het aantal kapotte reclameborden. “Dit soort campagnes brengen wij graag op straat. Kennelijk kunnen die voor sommige personen aanstootgevend zijn”, reageert een woordvoerder. JCDecaux kan verder niet zeggen of dergelijk vandalisme vaker op dit soort schaal voorkomt. Het bedrijf zegt wel aangifte te doen als er reclameborden worden vernield, dat gebeurt normaal gesproken na het einde van een campagne. De posters van Suitsupply worden deze week vervangen.

‘Ongemak bij homoseksuele kus’

“Natuurlijk schrik je van de reacties”, zegt Koen van Dijk van LHBT-belangenvereniging COC Nederland. “Nu dat echt overgaat in de vernieling van bushokjes, komt dat toch wel binnen. Dan zie je hoeveel ongemak de homoseksuele kus oproept.” Tegelijkertijd is het volgens de woordvoerder al langer bekend dat er een verschil is tussen de algemene tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit, en wat mensen ervan vinden als ze geconfronteerd worden met zoenende mannen.

Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2016 blijkt dat negen op de tien Nederlanders vinden dat homoseksuele vrouwen en mannen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij willen, terwijl ongeveer twintig procent twee zoenende mannen in het openbaar aanstootgevend vindt. Bij heteroseksuele koppels is dat iets meer dan tien procent. De Reclame Code Commissie zegt ook meerdere klachten binnen te hebben gekregen over de campagne van Suitsupply. Over het aantal en de inhoud van de klachten, kan een woordvoerder niets zeggen.

Van Dijk vreest vooral wat voor effect het vandalisme kan hebben op jonge homoseksuelen. “Het ergste is dat een jongetje van veertien die misschien niet uit de kast durft te komen omdat hij bang is voor de reacties, een vernielde poster ook kan zien. Dat kan een verwoestend effect hebben op mensen.”