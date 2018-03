Pasta met popcornpesto

Dit recept van Noma’s René Redzepi smeekt erom uitgeprobeerd te worden.

Verhit de olie in een middelgrote pan op hoog vuur, doe de maiskorrels erbij zodra de olie begint te roken en leg direct het deksel op de pan. Schud de pan zodra de korrels beginnen te poppen, neem de pan van het vuur als het poppen minder wordt en blijf nog 1 minuut schudden. Kieper de afgekoelde popcorn in een kom en gooi de hele korrels weg. Hak de popcorn in een keukenmachine tot middelfijne kruimels en zet ze opzij. Hak de knoflook, het basilicum, de koriander en de olijfolie in een blender tot een glad mengsel. Voeg de pijnboompitten toe en pulseer ze een beetje fijn. Schep de pesto in een grote kom, voeg de geraspte citroenenschil en peper en zout naar smaak toe en roer de verkruimelde popcorn erdoor.

Breng een grote pan licht gezouten water op matig vuur aan de kook. Kook de pasta al dente, giet af en kieper bij de popcornpesto. Hussel de boel voorzichtig door elkaar en voeg naar smaak peper, zout en geraspte citroenenschil toe.

Verdeel de pasta over 8 kommen en garneer de porties met een scheutje olijfolie en een schepje geraspte Parmigiano.