The Frozen Fountain-oprichter Dick Dankers (67) overleden

Dick Dankers, oprichter van de woonwinkel The Frozen Fountain in Amsterdam, is vrijdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dankers verdronk in zee toen hij in Brazilië bij een van zijn dochters op bezoek was.

The Frozen Fountain was zo veel meer dan een meubelzaak. De winkel, gevestigd in een 625 vierkante meter grote ruimte aan de Prinsengracht, is sinds de opening in 1992 altijd dé designtempel van Nederland geweest. Een broeinest van talent waar toen nog jonge en beginnende ontwerpers als Piet Hein Eek, Jurgen Bey, Marcel Wanders, Hella Jongerius en Studio Job voor het eerst een platform kregen.

Dankers was een kind van de jaren zestig. Na de middelbare school trok hij de wereld in, naar Amerika, India, Israël. Terug in Amsterdam richtte hij met vrienden begin jaren zeventig in de Eerste Van der Helstraat De Vredespijp op, een winkel voor vintage en art deco. In 1985 opende hij in de Utrechtsestraat The Frozen Fountain, een woonwinkel die hij later met compagnon Cok de Rooy voortzette.

Internationaal

The Frozen Fountain trok vanaf de jaren negentig designfans vanuit de hele wereld. De voornamen van beide ondernemers, Dick en Cok, leidde wel tot grappen in Engelstalige media. Maar over hun beleid om standaardmeubels van hippe merken te combineren met unica of serieproducten met een beperkte oplage kregen zij veel lof toegezwaaid.

Was De Rooy degene die vooral de contacten met ontwerpers en opdrachtgevers onderhield, Dankers was de joyeuze gastheer die klanten in vele talen en altijd met koffie welkom heette. De Rooy: „Dick was de sleutelfiguur van de winkel, degene die alle bezoekers wilden zien en spreken.”

„Dick hield van de wereld”, zegt ontwerper Piet Hein Eek, die 26 jaar met Dankers samenwerkte. „Toen ik mijn eerste werkplaats begon, was hij de eerste die op de stoep stond. Mijn eindexamenontwerpen, sloophouten kasten, verkocht ik in een galerie. Maar Dick wist me te overtuigen dat ik mijn ontwerpen beter in winkels kon verkopen.”

In overleg met de familie timmert Eek een kist voor zijn vriend. „Van oud eikenhout waar niks anders mee is aan te vangen. Dick hield niet zo van weggooien, net als ik. Daarom hadden we denk ik ook zo’n klik.”

Winkel

De dood van Dankers is een enorme slag voor The Frozen Fountain, maar De Rooy (74) heeft al besloten om door te gaan. „Met Dick heb ik regelmatig gesproken over hoe we verder zouden gaan als een van ons zou wegvallen. We hebben een enorm goed team, langzaam zal de winkel overgaan naar de jongere generatie.”

Dankers laat twee dochters, een zoon en zijn (tweede) vrouw na, de journaliste Marianne van Dodewaard. In voorbereiding is een herdenkingsdienst, die gehouden wordt zodra Dankers’ lichaam is gerepatrieerd.