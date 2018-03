Hulp voor O-Ghouta

Na twee weken van zware gevechten is maandag voor het eerst een hulpkonvooi gearriveerd in Oost-Ghouta, het rebellenbolwerk bij de Syrische hoofdstad Damascus. Het regeringsleger zette intussen zijn beschietingen van de rebellen voort . Intussen zou het eenderde van de enclave hebben heroverd. Volgens het in het Britse Coventry gevestigde Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens zijn er maandag 45 doden en 190 gewonden gevallen. Ondanks de gevechten slaagden 46 vrachtwagens van de VN en de Syrische Rode Halve Maan erin de plaats Douma in Oost-Ghouta te bereiken met voedselhulp voor 27.000 mensen. Het regime van president Assad stond echter slechts toe zo’n 30 procent van de geplande medische hulp mee te voeren. In de enclave houden zich volgens de VN nog 400.000 mensen op. In verband met het oprukkende regeringsleger zijn veel inwoners dieper de enclave ingevlucht.