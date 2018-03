Supporters Go Ahead Eagles levenslang uit stadion verbannen

Levenslange stadionverboden zijn ongewoon in het Nederlandse voetbal. Maar bij Go Ahead Eagles vonden ze het nog ongewoner dat vijf supporters van de club afgelopen zondag het veld bestormden om spelers van De Graafschap aan te vallen.

„De supporters die zich misdragen hebben op het veld moeten rekening houden met een levenslang stadionverbod voor De Adelaarshorst”, meldde Go Ahead dinsdag op de clubsite. Van het vijftal had er één een seizoenkaart.

De mannen kwamen zondag een voor een het veld op toen spelers van De Graafschap hun eigen meegereisde supporters bedankten na de 4-0 overwinning in Deventer. De eerste supporters die over de reclameborden klommen vielen spelers van De Graafschap aan, de anderen leken hen te hulp te willen schieten toen stewards en politie in burger zich op hen wierpen. Enkele spelers van De Graafschap sloegen en schopten terug.

Beelden van de vechtpartij uit de eerste divisie, het tweede niveau, gingen direct het internet over.

Na een eerste evaluatie met de politie en de gemeente is Go Ahead van plan om de betreffende supporters voor altijd te weren uit het stadion. De club kiest hiermee voor een andere aanpak dan de richtlijnen van de KNVB. De voetbalbond hanteert voor openlijke geweldpleging tegen personen doorgaans een stadionverbod van drie tot vijf jaar, afhankelijk van de ernst. Go Ahead acht de maatregel noodzakelijk doordat de relschoppers het beginsel dat spelers veilig moeten zijn hebben geschonden. De namen van de betreffende supporters worden doorgegeven aan de KNVB, dat nu de mogelijkheid heeft hen een landelijk stadionverbod op te leggen.

Op de clubsite sprak de directie van Go Ahead maandag al van een „mokerslag”. „Dit past niet bij Go Ahead Eagles. En wij weten zeker dat 99 procent van onze supporters diezelfde mening is toegedaan. Ook zij worden op straat, in de winkel of op het werk aangesproken op het gedrag van enkele raddraaiers.” De Graafschap besloot geen aangifte te doen tegen de relschoppers

Eerdere problemen

In het vak waaruit de supporters kwamen, Vak 19, zijn volgens Go Ahead al eerder problemen ontstaan. Sinds de verbouwing van het stadion in 2015 grenst dit vak aan het bezoekersvak voor supporters van de tegenstander. Die zaten voorheen naast de harde kern van Go Ahead, maar bij de verbouwing werd dit vak verplaatst naar de andere kant van het stadion. Daarmee verhuisde ook een deel van de fanatieke supporters naar de overzijde van het stadion, om dichter bij het publiek van de tegenstander te zitten.

Er zijn clubs die bewust een vak voor kinderen hebben gecreëerd naast het bezoekersvak, maar bij Go Ahead is voor een andere aanpak gekozen. Juist om te voorkomen dat er geen kinderen tussenin zitten wanneer supporters over en weer met vuurwerk gooien, zoals vorig jaar gebeurde in de derby tegen PEC Zwolle. Toen bestookten beide kampen elkaar met vuurpijlen en rookbommen.

„Het is noodzakelijk om ingrijpende maatregelen te treffen, om de veiligheid van eenieder in het stadion te kunnen waarborgen”, schrijft Go Ahead dinsdag op zijn clubsite. „Momenteel wordt er door Go Ahead Eagles een concreet voorstel uitgewerkt. Dit voorstel wordt volgende week met de gemeente en politie besproken.”