‘s Werelds oudste flessenpost teruggevonden in Australië - in Schiedamse jeneverfles

Toen de Australische Tonya Illman met haar familie een strandwandeling maakte, deed ze een wel heel bijzondere ontdekking: ze vond flessenpost van 132 jaar oud. Dat meldt het Western Australian Museum in Perth deze dinsdag. Er werd, voor zover bekend, nog nooit oudere flessenpost gevonden. Saillant detail: de fles is van de Schiedamse distilleerder Daniël en Zonen.

Tijdens haar wandeling aan de Australische westkust ter hoogte van Wedge Island zag Illman de fles uit het zand steken en nam hem mee omdat hij goed „in de boekenkast zou staan”, vertelde ze aan museummedewerkers. Toen de familie de brief opende, ontdekte ze een vaag Duits handschrift en de datum: 12 juni 1886. De familie besloot fles en brief naar het museum te brengen.

De flessenpost werd volgens het museum vanaf het Duitse zeilschip Paula in de Indische Oceaan gegooid, op 950 kilometer afstand van de plek waar ze nu is gevonden, als onderdeel van een 69 jaar durend experiment. Duitse kapiteins gooiden tussen 1864 en 1933 duizenden flessen overboord om stromingen in de oceaan te onderzoeken en efficiëntere vaarroutes te vinden. De kapiteins schreven op de formulieren in de flessen de datum waarop de fles overboord werd gegooid, de coördinaten, de naam van het schip, zijn thuishaven en de vaarroute. Op de achterkant van de brieven stond een verzoek aan de vinder van de brief om op te schrijven waar en wanneer de fles werd gevonden, en om die terug te sturen naar het maritiem observatorium in Hamburg of het dichtstbijzijnde Duitse consulaat.

Onderzoekers ontdekten dat de fles een Nederlandse jeneverfles is van de Schiedamse distilleerder Daniël Visser en Zonen.

Onderzoekers van het museum ontdekten dat de fles een Schiedamse jeneverfles is die stamt uit de 19de eeuw. Volgens het museum kwamen het papier en de kleur overeen met 19de-eeuws papier. Maar dat was niet voldoende bewijs om de authenticiteit van de fles vast te stellen. Daarom werd contact gezocht met Nederlandse en Duitse collega’s. Uit archiefonderzoek in Duitsland bleek dat de datum, coördinaten en het handschrift op de brief overeenkwamen met het scheepslogboek van de Paula.

Tot nu toe was de oudste flessenpost die werd gevonden 108 jaar, vier maanden en achttien dagen oud, gevonden in april 2015 in Duitsland. De laatste vondst van een fles die onderdeel uitmaakte van het Duitse onderzoek werd gedaan op 7 januari 1934 in Denemarken. Van de duizenden flessen die tijdens het experiment overboord werden gegooid, zijn slechts 662 berichten teruggestuurd naar Hamburg, allemaal zonder fles. De nieuwe aanwinst is vanaf woensdag twee jaar lang in het WA Maritime Museum in de Australische havenstad Fremantle te zien.

