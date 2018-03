Russische leger: rebellen kunnen Oost-Ghouta veilig verlaten

Het Russische leger belooft dat de rebellen en hun families die zich ophouden in de regio Oost-Ghouta bij de hoofdstad Damascus de regio veilig mogen verlaten, meldt persbureau Reuters. De Russen zorgen voor transport en garanderen de veiligheid. De rebellen die gebruik maken van het aanbod, worden niet vervolgd, belooft het Russische leger.

De Syrische rebellen zeggen niet op het voorstel in te gaan en beschuldigen Rusland ervan de inwoners van Oost-Ghouta onder dwang te verplaatsen. De Syrische president Assad zei zondag dat burgers de rebellenenclave moeten kunnen verlaten. Dit weekend ontvluchtten duizenden burgers het gebied.

Oost-Ghouta is het laatste rebellenbolwerk in de buurt van Damacus. Met een lucht- en landoffensief probeert het Syrische leger in samenwerking met het Russische leger de het gebied te veroveren. Eenderde van de stad zou inmiddels al in handen van het Syrische regeringsleger zijn. Dit weekend meldde het Syrische leger dat een kwart van de stad en van de dorpjes in de omgeving zijn ingenomen.

Hulpkonvooi

Bij de strijd zijn volgens de Verenigde Naties zeshonderd mensen omgekomen en tweeduizend mensen gewond geraakt. Naar schatting zijn er nog vierhonderdduizend burgers in het gebied. Een hulpkonvooi van de VN kwam maandag aan in de regio, maar trok zich al weer snel terug vanwege mortierbeschietingen. In de stad is een groot tekort aan voedsel en medicijnen.

De VN-Veiligheidsraad riep twee weken geleden op tot een staakt-het-vuren om bezorging van hulpgoederen mogelijk te maken. Maar beide partijen houden zich niet aan de wapenstilstand.