Real Madrid is PSG financieel en sportief de baas

In Europa bestaat er op sociale media geen grotere voetbalclub dan Real Madrid. 106 miljoen volgers op Facebook, 28 miljoen op Twitter, bijna 55 miljoen op Instagram. Het is weliswaar niet de echte wereld, maar de cijfers weerspiegelen wel dat de Spaanse topclub in vele opzichten groter is dan Paris Saint-Germain, dat op sociale media een reikwijdte heeft van 49 miljoen volgers, nog niet de helft van Real.

PSG versus Real: alsof de adel dinsdag op bezoek ging bij de nouveau riche van het voetbal. Wat Real is, willen ze in Parijs worden. Groots en succesvol, ook al tekenen de contouren van een mondiale topclub zich daar af sinds Qatar Sports Investments (QSI) de club in 2011 opkocht.

Verlossende kus

De sjeiks en zakenmannen beschouwden PSG als een witte vlek op de voetbalkaart. In elke grote Europese competitie heersten giganten, behalve in Frankrijk, waar het was alsof PSG in een langdurige winterslaap verkeerde, wachtend op een verlossende kus, die uiteindelijk zou komen van een emir genaamd Tamim Bin Hamad Al-Thani, eigenaar van de Qatarese investeringsmaatschappij .

Via geld uit de oliestaat volgde de aankoop van dure spelers om de opmars te verwezenlijken. Zlatan Ibrahimovic kwam, David Luiz, Thiago Silva, Edinson Cavani en afgelopen zomer de grootste vedette van allemaal: Neymar a 220 miljoen euro. Maar de komst van klinkende namen leverde tot nu toe alleen nationale glorie op. PSG werd vier keer landskampioen, maar kwam Europees nooit verder dan de kwartfinale van de Champions League. Dat steekt.

Money League

Dinsdag had daar verandering in moeten komen. Op het eigen Parc des Princes moest worden afgerekend met Real Madrid voor een plek in de kwartfinale. Hoop was er, maar de haalbaarheid van die missie was tot minimale proporties geslonken na de eerdere 3-1 nederlaag in Madrid.

Alhoewel, na het debacle van vorig jaar moeten de spelers hebben geweten dat er geen wending te gek is in het voetbal. Toen won de Parijse club in de achtste finale met 4-0 van FC Barcelona, voordat het in Spanje met 6-1 verloor en alsnog werd uitgeschakeld. Door de uitschakeling liep PSG 31 miljoen euro aan bonussen van commerciële partijen mis, zo blijkt uit de jaarlijkse Money League van accountantsbureau Deloitte. Daarmee bleef de jaaromzet over 2016-2017 steken op ruim 486 miljoen euro. Opponent Real Madrid vergrootte juist zijn omzet met vijftig miljoen euro naar 674 miljoen euro, waarmee de club als tweede eindigde in de jaarlijkse rangschikking van Deloitte. 1,7 miljoen achter Manchester United.

De Spaanse clubs gaan al jaren aan kop gaan in het klassement. Het weerhield de Spaanse bondsvoorzitter Javier Tebas vorig jaar niet om te roepen dat PSG uit de Champions League moest, omdat de club wordt opgestuwd door ondoorzichtige financiële bronnen. De steun van de staat Qatar zou oneerlijke concurrentie vormen.

Dinsdag was van concurrentie geen sprake. De dominantie van Real was te groot. Onnavolgbaar zorgde Cristiano Ronaldo voor de 0-1. Cavani leek de spanning terug te brengen, totdat Casemiro Real op 1-2 bracht. Aan de hiërarchie werd niet getornd.