PVV-lijsttrekker Hengelo trekt zich terug na reacties familie

PVV-lijsttrekker in Hengelo Jordi Rietman trekt zich terug van de kandidatenlijst. Als reden noemt hij de “heftige reacties en emoties” van zijn eigen familie op het lijsttrekkerschap en een recent interview in Tubantia, meldt de PVV in een persbericht.

Rietman is wel verkiesbaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart omdat de kieslijsten al zijn gesloten, maar gaat niet namens de PVV in de gemeenteraad zitten. In een verklaring zegt Rietman:

“Hoewel ik al jaren bij de partij betrokken ben, hebben de zeer heftige reacties en emoties van mijn familie op mijn lijsttrekkerschap en het recente interview in Tubantia over het verkiezingsprogramma van de PVV Hengelo mij helaas doen besluiten te stoppen. Mijn familie is voor mij het allerbelangrijkste”.

‘Geen moskee en islamitische school in Hengelo’

In het bewuste interview met Tubantia pleitten Rietman en Jeanet Nijhof, nummer twee van de lijst, voor sluiting van een moskee en een islamitische school in Hengelo. Volgens Rietman leidt groei van de islamitische bevolking in de Twentse stad tot negatieve effecten op “onze normen en waarden en Nederlandse cultuur”. Nijhof, tevens lid van de Provinciale Staten in Overijssel, volgt hem op als lijsttrekker.

Eerder moest de PVV in Rotterdam lijsttrekker Géza Hegedüs vervangen toen hij, een dag nadat hij door partijleider Geert Wilders was voorgesteld, in opspraak kwam. Hegedüs had zich meerdere keren racistisch uitgelaten en respect betuigd aan Holocaustontkenner David Irving. Maurice Meeuwissen voert nu de PVV-lijst aan in Rotterdam. In totaal doet de PVV bij de verkiezingen mee aan dertig gemeenten.