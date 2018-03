Een groep Poolse bergbeklimmers heeft een poging de K2, de op een na hoogste berg ter wereld, als eersten in de winter te beklimmen moeten opgeven na zware sneeuwval. Een kamp dat ze al hadden ingericht was deels verwoest en touwen die ze hadden aangebracht waren door de sneeuw onvindbaar geworden. Aan de top van de 8.611 meter hoge berg in Pakistan kan het soms 55 graden Celsius onder nul worden. (Reuters)