Opnieuw meer meldingen van euthanasie

Het aantal euthanasiemeldingen is in 2017 opnieuw gestegen. Vergeleken met 2016 is het aantal euthanasiemeldingen met 8,1 procent toegenomen. Dat komt overeen met de trend in voorgaande jaren. In twaalf gevallen was er sprake van een onzorgvuldige euthanasie. 99,8 procent van de in totaal 6.585 euthanasiegevallen is zorgvuldig verricht, meldt de regionale toetsingscommissie euthanasie, die alle meldingen van euthanasie toetst.

Voorzitter Jacob Kohnstamm zegt in een toelichting tegenover NRC dat negen van de tien mensen die kiezen voor euthanasie ongeneeslijk ziek zijn en kampen met aandoeningen zoals kanker en hart- en vaataandoeningen.

Toch zijn er twaalf gevallen van euthanasie die de toetsingscommissie als 'onzorgvuldig' bestempelt. „Bij de helft hiervan was de medische uitvoering niet goed. Een arts vergat bijvoorbeeld een tweede set spullen bij een euthanasie die bij iemand thuis plaatsvond. De euthanasie verliep niet goed, waardoor hij naar de apotheek moest fietsen”, vertelt Kohnstamm. „Gelukkig lag de betrokkene al in coma, maar het is voor de omstanders heel vervelend.”

Trendmatige stijging

Bij andere onzorgvuldige gevallen werkte de second-opinionarts voor dezelfde maatschap als de euthanasiearts. Onafhankelijkheid is dan in het geding. Ook zijn er zaken waarbij de wilsverklaring te oud is of er getwijfeld wordt aan de uitzichtloosheid van het lijden door de patiënt – één van de criteria voor het verrichten van euthanasie. „Van de boel belazeren door artsen is geen sprake”, concludeert Kohnstamm.

Dementie

Sinds afgelopen winter nodigt de toetsingscommissie artsen uit voor een gesprek waarbij euthanasie is verricht bij mensen met een vergevorderde dementie. Dat zijn circa drie gevallen per jaar.

Kohnstamm: „We willen uitleg van de arts die euthanasie verricht bij deze gevallen. De zaken zijn gecompliceerd en er vindt maatschappelijke discussie over plaats.” Overigens voert de commissie jaarlijks ongeveer honderd gesprekken met artsen over concrete gevallen.

Elk jaar stijgt het aantal meldingen van euthanasie met zo’n acht à tien procent. Kohnstamm verwacht dat deze trend blijvend is. „Mensen worden ouder”, verklaart hij. „Artsen hebben meer kennis van euthanasie en er is meer bewustzijn bij mensen. Met de naoorlogse geboortetrend mag je aannemen dat de stijgende trend doorzet.”