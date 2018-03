‘Ontmoeting Kim en leider Z-Korea’

Kim Jong-un heeft tegen een Zuid-Koreaanse delegatie gesproken over een „sterke wil’ de band te verbeteren en hereniging na te streven. De delegatie van Zuid-Korea dineerde maandag in Pyongyang met de Noord-Koreaanse leider en zijn vrouw. Een van de agendapunten was Kim uit te nodigen voor een top waar hij met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zou kunnen spreken. Volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA is hierover een afspraak gemaakt. (Reuters)