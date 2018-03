Nu hebben de families uit Veghel alsnog een deal gesloten

De onderhandelingen vonden afgelopen weekend weliswaar plaats in Rotterdam, maar ze werden er niet minder Brabants van. „Er waren worstebroodjes”, zegt Koen Slippens, voorman van het groothandelsbedrijf Sligro uit Veghel. Had hij meegebracht. Aan de andere kant van de tafel zat namelijk ook een Brabander: bestuursvoorzitter Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo, tevens gevestigd in Veghel.

Omdat dit soort overnamedeals doorgaans wordt gesloten op kantoor bij de advocaat, reisden de onderhandelaars af naar Rotterdam. Behalve de twee Brabantse ondernemers zat daar ook topman Fred Bosch van supermarktketen Coop aan tafel. Coop, gevestigd in het Gelderse Velp, trok samen op met Jumbo. Bosch heeft het worstebroodje met een knipoog afgeslagen, vertelt hij. „Het was ’s morgens vroeg. Ik ben geen Brabander.”

Maandag maakten de onderhandelaars het resultaat van afgelopen weekend bekend. Jumbo en Coop nemen de supermarktactiviteiten van Sligro over. Het gaat om 130 Emté- supermarkten, twee distributiecentra, een vleesverwerkingslocatie en een aantal winkelpanden. Samen betalen Jumbo en Coop 410 miljoen euro. De kopers verdelen hun aanschaf: tweederde gaat naar Jumbo, eenderde naar Coop. Emté, dat vorig jaar 828 miljoen euro omzet maakte, verdwijnt als supermarktformule.

Familiebedrijven

Afgelopen zomer hebben Jumbo en Coop ook al een bod gedaan op de Emté-winkels, maar toen wilde Sligro nog nergens over praten. Destijds opperden diverse media dat de rivaliteit tussen de twee Veghelse families achter de bedrijven een deal wel eens in de weg kon hebben gestaan. De familie Slippens is nog altijd eigenaar van een derde van de aandelen van het beursgenoteerde Sligro. Jumbo is volledig in handen van de familie Van Eerd.

Van de twee bedrijven wist Jumbo afgelopen jaren het hardst te groeien, met dank aan succesvolle overnames zoals die van Super de Boer en C1000. In tien jaar tijd nam de omzet van ruim 1 miljard euro toe naar 7 miljard in 2017. De omzet van Sligro is in dezelfde periode gestegen van 2 miljard euro naar een kleine 3 miljard.

Coop is met een omzet van 1,2 miljard euro in 2017 een stuk kleiner. Door de overname van Emté neemt de omzet met een kwart toe, zegt topman Fred Bosch.

Waarom is het nu alsnog tot een deal gekomen? Koen Slippens van Sligro heeft daar een simpele verklaring voor. In de zomer „hadden we geen bordje met ‘te koop’ in de tuin staan”. Zo gek was het echter niet dat Jumbo en Coop zich toen meldden. Al in april had Sligro laten weten de supermarktactiviteiten vanwege de slechte resultaten te gaan „evalueren”. In de praktijk betekent dat vaak dat een onderdeel uiteindelijk wordt verkocht. Begin dit jaar was Sligro klaar met zijn onderzoek daarnaar en kondigde, inderdaad, aan de Emté-winkels in de etalage te zetten.

Behalve Jumbo en Coop waren er nu ook andere geïnteresseerden. Hoeveel bieders er waren, wil Slippens niet zeggen. „Het was er meer dan één, daar laat ik het bij.”

Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de prijs, maar daarnaast had Jumbo zijn Veghelse buurman nog iets te bieden. Sligro wordt een belangrijke leverancier van La Place, de horecaketen die Jumbo in 2016 overnam uit de boedel van het failliete V&D. Deze mogelijkheid was „zeker belangrijk” in het onderhandelingsproces, zegt Slippens. Ook financieel topman Ton van Veen van Jumbo schat in dat de La Place-deal een „streepje voor” opleverde, maar benadrukt dat ook hierover „stevig” is onderhandeld. Sligro gaat meer dan de helft van de producten leveren aan de bijna honderd vestigingen van La Place.

In elkaars vaarwater

Voor Slippens van Sligro is de samenwerking met La Place ook symbolisch. „Zo laten we zien: we kunnen in Veghel prima met elkaar samenwerken.” Hij vindt de aandacht voor de vermeende rivaliteit tussen de twee families „een beetje overdreven”. Sinds Sligro ook supermarkten is gaan uitbaten, in 2002, zaten ze natuurlijk wel „een beetje in elkaars vaarwater”, zegt Frits van Eerd van Jumbo, maar rivaliteit? „Daar heb ik niets mee.”

De twee familievoormannen komen elkaar in Veghel geregeld tegen. De laatste keer was vorige maand met carnaval. Van Eerd: „We hebben een biertje gedronken.” Slippens: „Over de deal hebben we het niet gehad.”

Nu de Emté-supermarkttak verkocht wordt, is Sligro alleen nog een groothandel. Maar op dat vlak wil het bedrijf wel groeien. Twee jaar geleden is Sligro naar België gegaan, en als het aan Slippens ligt blijft het daar niet bij.

Ook Jumbo is nog niet klaar met groeien. In Nederland valt nog marktaandeel te winnen – Jumbo is met 19 procent de nummer twee na Albert Heijn – maar het buitenland lonkt ook. Het eerste land waar Jumbo een vestiging zal openen? Frits van Eerd kan „bijna met zekerheid” zeggen dat dat in België zal zijn.