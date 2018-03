NRC checkt:‘Elke 10 minuten een inbraak in Nederland’

De aanleiding

Het installatiebedrijf Feenstra, dat onder andere huisbeveiliging verkoopt, adverteert momenteel op de radio met de volgende boodschap: „Elke tien minuten vindt er in Nederland een inbraak plaats.” Omgerekend zou dat neerkomen op 52.560 inbraken per jaar. We checken of er elke tien minuten wordt ingebroken.

Waar is het op gebaseerd?

De woordvoerder van Feenstra zegt aan de telefoon dat de bewering is gebaseerd op cijfers uit verschillende nieuwsberichten van onder andere RTL Nieuws, TPO en politie.nl. Na wat gegoogle blijkt het oorspronkelijke nieuws van november 2017 uit De Telegraaf te komen. De krant schreef: „Iedere tien minuten wordt er in een woning ingebroken […]. In totaal werd het afgelopen jaar 55.530 keer ingebroken.” Dit zijn cijfers van 2016.

En, klopt het?

Voor het totale aantal inbraken in Nederland kunnen we bij twee bronnen terecht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert het totale aantal aangiften en het Verbond van Verzekeraars verzamelt het totale aantal claims van inbraken dat is uitbetaald door verzekeraars.

Bij het CBS zijn de cijfers over 2017 net openbaar. In totaal waren er vorig jaar 49.315 aangiften van inbraak in een woning. In 2016, het jaar waar Feenstra zich op baseert, waren er 55.730 aangiften van inbraak.

Het Verbond van Verzekeraars heeft nog geen cijfers over 2017, maar het jaar daarvoor werden er in totaal 63.922 claims voor inbraken uitbetaald door verzekeraars. Dat is nogal een verschil met de cijfers van het CBS. Volgens de woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars komt dat doordat niet bij elke claim ook aangifte bij de politie wordt gedaan. Soms is dat voor de verzekeraar niet nodig, zo zegt de woordvoerder.

De cijfers over 2016 zijn zowel bij het CBS als bij het Verbond van Verzekeraars nog hoger dan het aantal inbraken dat uit de rekensom van Feenstra komt. Maar het aantal aangiften van inbraken in 2017 is dan weer lager. Die trend is al langer te zien in Nederland. In 2013 registreerde het CBS nog 87.950 woninginbraken en het Verbond van Verzekeraars registreerde toen 85.290 inbraken. De verschillen bij het aantal inbraken per provincie lopen ook nogal uiteen. Volgens de cijfers van het Verbond van Verzekeraars waren er in 2016 in Limburg per 1.000 huishoudens 11 inbraken, relatief het hoogste aantal in Nederland. Zeeland en Friesland hadden relatief de minste inbraken: 5,1 per 1.000 huishoudens. In absolute aantallen was in Zuid-Holland het aantal uitbetaalde claims van inbraken het hoogst: 12.368. En de provincie Zeeland had met 877 het kleinste aantal claims.

De piek van het aantal inbraken ligt volgens de Risicomonitor van het Verbond van Verzekeraars rond de feestdagen aan het eind van het jaar. Rond Kerst en Oud en Nieuw kwamen er in 2016 350 claims per dag binnen, normaal ligt dat rond de 175 claims per dag.

Conclusie

Volgens installatiebedrijf Feenstra wordt in Nederland elke tien minuten ingebroken in een woning. Dat zouden omgerekend 52.560 inbraken per jaar zijn. Zowel bij het CBS als bij het Verbond van Verzekeraars waren de cijfers over 2016 hoger: 55.730 om 63.922 inbraken. In het afgelopen jaar is het aantal aangiften van inbraken gedaald naar 49.135. Maar niet van elke inbraak wordt aangifte gedaan. Zo zat er in 2016 een verschil van 8.192 inbraken tussen het aantal aangiften en het aantal uitbetaalde claims van inbraken. Het totale aantal inbraken in 2017 komt zo waarschijnlijk in de buurt van het aantal dat uit de rekensom van Feenstra zou komen. We beoordelen de bewering daarom als grotendeels waar.

