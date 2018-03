‘Nora’ wil op sociale media ‘islamofobie’ tegengaan

Ineens verscheen eind februari een zelfbewuste, jonge islamitische vrouw op Twitter die spitsvondig reageerde op anti-islamuitspraken. Zo hekelde ze een PVV’er uit Zoetermeer die voorstander is van een moskeeverbod en noemde ze de Grondwet schertsend ook maar een „obstakel”.

Wie is dit getekende personage met roze hoofddoek en make-up, die commentaar levert onder de naam ‘Nora Spreekt’?

Nora introduceerde zichzelf op 22 februari met de mededeling dat ze in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen reageert op „islamofobe uitspraken”. Tegelijkertijd werd de website noraspreekt.nl gelanceerd. Achter het personage gaat een vierkoppige redactie schuil. Daarnaast leveren tien deskundigen teksten voor de website.

Woordvoerder is publicist Enis Odaci. Hij zegt dat rond verkiezingen veel over moslims en de islam wordt gezegd en dat er behoefte is aan tegengeluid. Volgens Odaci is „Nora een beetje een mysterieus karakter” dat reageert op „islamofobie”.

Voor dit project heeft de stichting Humanislam van Odaci geld ontvangen van Stichting Democratie en Media, waarvoor bestrijding van moslimdiscriminatie een prioriteit is. Om welk bedrag het gaat, maakt Odaci bekend na evaluatie van het project.

Nora is in ieder geval actief tot een week na de gemeenteraadsverkiezingen.